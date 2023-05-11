中天新聞台2020年向NCC申請換照遭駁回，導致中天消失在有線電視頻道中，中天不服提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院於10日撤銷原處分，判中天勝訴，發回NCC重新作審查。媒體人黃揚明表示，當NCC開始做梗圖，這就代表「大小姐」下令了。

黃揚明今(11日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，NCC開始做梗圖，這代表「大小姐」下令了，每次做梗圖，都是對付中天，可能行政院小編都去幫忙做圖。整個府院黨都知道中天的勝訴，他們很擔心社會輿論風向會變成蔡政府亂搞；因此現在網軍、府院黨動起來了，這是一場戰爭。

黃揚明指出，該案的解決方法，前立委郭正亮稱政黨輪替，總統換人；而另一種解方就是，國會不可以讓民進黨過半。目前有4個NCC委員任期到明年7月底，明年新上任的總統馬上就要提名新任4位NCC委員，占7位委員過半席次，如果立法院是民進黨過半，他們可能會提名繼續把中天關起來。到時如果民進黨是執政黨，NCC委員、國會繼續由他們一手掌握，一黨獨大，就算行政法院二審判決回去重審，審出來的結果恐怕還是撤照。