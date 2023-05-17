國民黨今(17日)正式徵召提名新北市長侯友宜參選2024總統，民進黨隨即在官方IG發布模仿詐騙簡訊風格的哏圖，嘲諷影射「KMT朱先生是騙子」，媒體人黃揚明痛批，這相當不入流。藍營台北市議員徐巧芯更直接點名，痛批民進黨應該立刻下架此貼文，黨主席賴清德應向全民道歉。

近日國民黨官方IG曾發布一張賴清德16型人格哏圖，以「Liar-民進黨」直批綠營雙標、健忘、說謊，在年輕族群中引發瘋傳。國民黨今正式徵召侯友宜參選總統，民進黨也發哏圖反諷，但竟是模仿近期猖獗、讓不少人受害的LINE「假投資詐騙」群組簡訊，內文表示：選總統，保證提名、絕對保密，免繳信用貸款，並顯示帳號為「KMTliar朱先生」，影射國民黨主席朱立倫是騙子。名嘴黃揚明對此直批：這相當不入流！

「民進黨應該下架此IG貼文並且道歉！」徐巧芯今(17日)也在臉書發文痛批，這幾年來詐騙猖獗，幾乎人人都有差點被騙的經驗，甚至被騙光家產、走投無路的大有人在，早就成為人民心中的痛。民進黨身為執政黨，本來就應該對此負起最大的責任，沒想到不知檢討，還無聊當有趣，自己製作「模擬詐騙」的圖文開酸國民黨，把政治的玩笑建立在人民的痛楚之上，完全不是一個執政黨應該有的態度。

徐巧芯疾呼，民進黨應該立刻下架此貼文，主席賴清德應該向全民道歉，「對多數民眾來說，這真的一點都不有趣！」並標註反嗆：民進黨就是最大的詐騙集團，賴清德還說房價便宜。