民進黨立委提名進入最後階段，尚有21席立委席次待提名，黨內高層表示，民進黨主席賴清德拍板，未來立委選舉團隊將稱為「民主大聯盟」，至於徵召區人選，要以「跨黨派」、「跨世代」、「跨領域」為原則，賴清德也會跨黨派向社會賢達展開請益之旅。

民進黨今天下午召開提名策略小組會議，明天也將加開中執會，快馬加鞭處理立委提名相關問題；黨內高層透露，目前尚提名21席立委，將會會延攬跨世代、跨領域的人才，相關人選會陸續公布，有徵召也有合作，要經過中常、執會認可。

黨內高層表示，徵召等選區相關合作，是由賴清德，及2024大選提名策略小組召集人潘孟安共同討論，經賴拍板，本次民進黨與他黨跨黨派合作取名為「民主大聯盟」。2024大選立委選戰，黨中央籌組「民主大聯盟」，營造民主大聯盟，將會是最大公約數，也會跨黨派合作，跨黨派的合作，就是民主大聯盟。

黨內人士說明，民主大聯盟，是團結 向上的概念，較於國民黨的「反綠大聯盟」，反綠是詆毀，不是向上、正向循環的概念，是立場上的落差，賴清德也會有些行程，包括拜會或請益都會陸續進行，所有政黨都可以請益，國民黨基層有蠻想支持賴清德的人也會請益。

所謂的跨領域合作，黨內人士說，有些人的工作領域不一樣，例如從社會、企業或學術界出來的人找。至於外傳找雞妹（鄭家純）、林飛帆是否代表民進黨參選立委；該人士也說，都很優秀、年輕，都符合這三個條件。