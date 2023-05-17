桃園市興南國中曹紘睿（左）勇奪全國手語演講組特優，獲桃園之光表揚。（呂筱蟬攝）

桃園市政府17日舉辦「桃園之光表揚大會」，由市長張善政親自表揚市內中小學參加全國競賽獲得第一名或特優者，範圍涵蓋語文、數學、自然與生活科技、社會、藝術與人文、健康與體育等領域，獲獎者共116所學校、1476人，人數較去年多出1倍。張善政也說，期許每位學生繼續在各個領域追求卓越，為自己也為桃園爭光。

其中，興南國中曹紘睿勇奪全國聽覺障礙國民國語文競賽手語演講組特優，他從出生時就聽不到，因媽媽也是聽障人士，從小就學會日常生活手語，雖然7年級曾就讀普通班，最後仍因無法適應，8年級轉到啟聰班。他說，無法像一般人正常溝通，也聽不到其他正常同學對話或老師講課，自己只能埋頭苦讀，心裡覺得難過，之後進入啟聰班，在老師鼓勵下學習手語並在9年級第一次參加比賽，過程中雖然緊張，告訴自己冷靜，也要展現出手語的表情，最後拿下好成績。

曹紘睿說，他喜歡歷史科目，花了大量時間閱讀歷史相關書籍，未來也會更精進自己的手語能力，夢想未來能當上導遊到世界各地旅行，他要利用手語向其他聽障人士介紹各地歷史故事。

張善政也說，桃園之光頒獎邁入第10年，從頒獎獎項中，可以看到學生得獎項目非常多元化，表示桃園市培育出在各領域出類拔萃的學生，學生的努力終將獲得肯定。