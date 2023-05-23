鋒面雷雨帶發威，氣象局昨天（22日）深夜針對桃園市發布大雷雨即時訊息，雨彈狂轟下，桃園市區傳出多處淹水災情，66快速道路底下大淹水，平鎮區的馬路變汪洋；環中東路也淹水變河道，路不見一半，車子在警車的帶領下慢慢前進，讓目擊的民眾直呼「O你娘，這太扯！」

鋒面大雨釀災，「我是中壢人」臉書昨夜PO出桃園中壢、平鎮多處淹水，66快速道路上大塞車，底下大淹水，從照片可看到，一輛黑色轎車想過去，直接進水拋錨，平鎮區整條馬路變一片汪洋。

「我是中壢人」還貼出一段影片直呼「環中東路一半要不見了」，只見影片中的環中東路有一半變成泥河，汽機車只能靠警車帶頭，網友看了都喊扯「升級成環中東溪了！」還有機車冒險騎在淹水的道路，見啟超大水花，讓目擊民眾直呼「O你娘，這太扯！」。

另外，該臉書還貼出另一段影片，蘆竹南山路附近路段也大淹水，水都要淹過機車輪胎，機車騎過去像衝浪，讓網友驚呼「水上摩托車」、「夏威夷衝浪」、「台灣摩托車真的很厲害耶，水陸兩用都可以」。