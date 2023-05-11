台南發生母女行人遭轉彎車撞上，造成1死1重傷悲劇，引發社會關注。交通部已修法擬加重汽機車未停讓行人的罰則，最高罰6000元；5月1日起展開路口安全大執法。「Yahoo奇摩」9日起針對「『未停讓行人』5月1日起路口大執法，你覺得有改善嗎？」進行網路民調，截至11日晚間10點，達53.2％的網友認為改善很少、甚至未改善。

「Yahoo奇摩」9日起針對「『未停讓行人』5月1日起路口大執法，你覺得有改善嗎？」進行網路民調，截至11日晚間10點，已有1.12萬名網友投票。29.2%的網友認為有所改善、8.5%認為改善很多；27.1%認為改善很少；26.1%認為並未改善； 9.1%不知道／沒意見。

該民調也問到，「交通部喊話要改善路口安全，你認為哪些措施最需盡快實施？（複選，至多三項）」有48.2%的網友建議退縮行人穿越線，以減少駕駛轉彎視野死角；42.2%建議易肇事路段增設行人安全庇護島；36.4%網友建議調整行人號誌時間；26.5%建議廣設行人號誌；16.2%建議縮短行人穿越線的步行距離；11.1%其他；10.0%不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「民間聲浪再湧，請求修法以違規計點制汰除不適任駕駛，你贊成嗎？」進行調查，有50.4%的網友非常贊成、25.6%還算贊成；7.8%網友不太贊成、 5.9%完全不贊成；10.3%不知道／沒意見。