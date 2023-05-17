男子握住行器站在斑馬線上，見車流躊躇不敢前進，1名正義哥直接揮臂示意車輛「禮讓」，成功幫助男子順利通過。（翻攝自社會事新聞影音）

行動不方便者真的難過馬路！高雄市鳳山區海洋一路上，有位拄著助行器的男子要過馬路，當他站在斑馬線上，看著來去的機、汽車沒有1輛願意禮讓，只好不斷地左右觀望，等待機會，所幸，有位「正義哥」揮起手並走上斑馬線，示意左右來車停下禮讓，而這名行動不方便男子總算能安心過馬路，在走快完時，還揮手向「正義哥」致謝；然而這段影片也網路上曝光，引起網友熱議。

從「社會事新聞影音」PO出的1段影片發現，該影片拍攝日期為5月9日傍晚5時許，而拍攝地點位於高雄市鳳山區海洋一路上，有位行動不方便握著助行器男子，然而該時段車流相當多，也未見要禮讓的機、汽車，男子站在斑馬線上躊躇不敢往前。

此時，卻出現1名「正義哥」，直接走過斑馬線並揮起手，向來往車輛示意「禮讓行人」，而握著助行器的男子終於能安心的過馬路，男子緩慢的步伐不斷往前走，也揮手向「正義哥」致謝並順利通過路口。

對此，鳳山警方表示，接獲民眾的的檢舉後，將調閱周遭監視器畫面，若民眾檢舉屬實，將依照道路交通處罰條例第44條第2項規定逕行舉發，處1200元至3600元不等罰鍰。