根據法國政府今天頒布的一項法令，法國已禁止部分國內短程航線。只要兩地之間的旅程能靠火車在2.5小時內完成，相關航線即遭廢除。

法新社報導，先前，法國政府為對抗氣候變遷，推出一套影響廣泛、總統馬克宏（Emmanuel Macron）力挺的法案，取消短程國內航線即為整套法案中的一環。儘管此舉已納入2021年氣候法，並已付諸實踐，但部分航空公司正要求歐洲聯盟執行委員會（European Commission）調查相關規定是否合法。

新法實施後，巴黎到南特（Nantes）、里昂（Lyon）和波爾多（Bordeaux）之間的國內航線都將廢除，惟轉機航班不在此限。

批評人士指出，取消距離相當於火車車程2.5小時的短程航線還不夠，應納入相當於搭乘高鐵3小時車程的航線，如巴黎到南部大城馬賽（Marseille）的航線。

新法規定，替代取消航線的火車班次必須足夠頻繁、及時且連接良好，以滿足原本乘坐飛機旅客的需求，並能夠吸收更多乘客。

進行此類旅行的旅客應可在同一天內完成火車往返旅行，並可在目的地停留8小時。

法國政府已知會法國航空（Air France）刪減短程航班相關事宜，以獲得公共紓困金，度過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施導致的經濟難關。且航線取消後，其他航空公司也不能要求執飛這些航線。

與此同時，法國政界人士也一直在討論如何減少私人飛機的碳排放。