近日水價調整呼聲再起，執政黨立委今在立法院要求檢討擴大級距，別讓民生用戶補貼工業用水。經濟部次長林全能表示認同，看如何透過級距(調整)來讓用水更好，但這有很多細節要分析，水價調整有一定機制。

經濟部今赴立法院經委會就「當前供水情勢檢討及因應措施」進行報告，因台水公司近日送交立法院水價合理檢討報告，表達希望擴大累計費率，引導民眾節約用水，引發水價是否調漲討論。

對此民進黨立委陳明文表示，台水水價目前是四級制，台北自來水處是五級，前者51度以上每度是12.06元，但北水200度以上是14元，10000度以上是20元。可是以台水758萬戶來說，月用200度以下達720萬，也就是超過的不到40萬戶，其中高耗能更只有5萬戶左右。

「我的看法這是民生用水補貼工業用水！」陳明文說，大戶用的水價跟老百姓一樣。所以不管經濟部以後如何檢討水價，都應調整級距來控制耗水，至於基本民生用水則不用調整。

對此林全能表示認同：「如何透過級距來讓用水更好。」。陳明文希望現在四級能調整到七、八級，如此大戶節下來的水就相當可觀。

不過林全能強調，台水提評估報告未必一定要調漲，水價調整有一定的機制，還有很多細節要分析，看如何調整成本可以讓大戶節水。