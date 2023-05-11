美國拜登政府準備以「總統撥款權」方式，提供台灣5億美元武器。前立委郭正亮表示，美國打台灣牌，消耗中國大陸的國力，這是站在美國軍事的角度。因此若被外交部長吳釗燮拉著走，不去聽聽誠實的邱國正部長的發言，那你就完了。

郭正亮今(11日)在《觀點-亮劍台灣》節目中表示，最近美國賣給台灣的軍備一直拖遲，結果美國現在要撥款，免費給台灣5億美元的彈藥。他指出，不要以為5億美元，是軍售沒準時交貨而作為道歉，因美國總統有一定的撥款權，把一些庫存的軍備，撥給相應的國家。美國已經以快速軌道的軍火，給烏克蘭37次，台灣則是第一次，這才是真相，也就是台灣就是下一個。

郭正亮指出，美國只針對極可能陷入作戰或已陷入作戰的國家，緊急給予彈藥、火砲的支援，透過總統的行政權來處理。台灣已經拿到這種彈藥，因為美國認為台灣的彈藥不夠，就趕快補充，這才是問題。

郭正亮點出，美國打台灣牌，消耗中國大陸的國力，這是站在美國軍事的角度。他甚至質疑，如果這個局還看不懂，還被外交部長吳釗燮拉著走，不去聽聽誠實的邱國正部長的發言，那你就完了。