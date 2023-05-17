民進黨主席賴清德對學生說「能顧及主權的和平才是真正和平」等語，國民黨副發言人呂謦煒質疑，這完全是在說空話，請問「信賴台獨」的賴清德敢不敢說清楚你要顧及的「主權」是誰的主權？是「中華民國的主權」？還是「台灣的主權」？違反國際法與憲法的言論，說出來讓專家學者與國際友人都傻眼！兩岸政策反反覆覆、騙來騙去，台灣人民也早已看破手腳。

呂謦煒指出，賴清德號稱「台獨金孫」，還曾在國會殿堂公然指出自己是「務實的台獨工作者」，連民進黨現有的《台獨黨綱》和要推動正名制憲的《正常國家決議文》都不敢廢除，甚至也不願意公開反對台獨，只敢顧左右而言他。而主張台獨必然造成兩岸、區域動盪乃至軍事衝突，「信賴台獨」的賴清德嘴上卻又說自己「親中愛台」、「和平保台」。賴清德的兩岸政策顛三倒四、相互矛盾、說一套作一套，要人民與國際友人如何「信賴」？難怪就連美國與國際社會都充滿「疑賴論」！

呂謦煒表示，賴清德口中的「主權」又是哪裡來的主權？賴清德現在擔任的副總統、想要競選的總統，法源依據都是來自《中華民國憲法》，國家的主權也是由《中華民國憲法》進行規範，請問賴清德承認《中華民國憲法》與增修條文的國家定位嗎？如果賴清德不承認憲法，那麼明擺著就是要搞台獨並消滅中華民國；如果賴清德承認憲法，那麼當國民黨的兩岸政策完全合乎《中華民國憲法》與增修條文的規範，賴是否應該要為批評國民黨的兩岸政策而道歉？

呂謦煒質疑，賴清德是否敢跟學生當面說，「希望你們上戰場保衛台獨」？賴清德繼續迷信台獨、危害台灣，讓台灣不僅陷入兵凶戰危的局勢，從民進黨延長兵役期限到一年、意圖修《全動法》納入學生上戰場、強推擴編保二總隊警察成「第二陸軍」等作為，可看出民進黨根本是在進行戰爭準備，哪裡來的爭取和平？