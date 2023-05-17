中國大陸近年來對台不斷軍演，而根據外媒近日的報導指出，一艘中國大陸海軍的094核潛艇出現在了西太平洋，在距離關島以西約800公里的菲律賓海浮出水面。前立委郭正亮15日在《全球大視野》節目指出，最近共軍有很多秀肌肉的現象，包括射程達美國全境的巨浪-3潛射彈道飛彈，麥卡錫跟蔡英文會面，山東艦不是開到了關島附近，現在輪到核潛艇，未來更進一步就會到第二、三島鏈之間，早晚會去印度洋甚至歐洲。

「中國的火箭軍也不用加入編隊啦，從任何地方都可以打到關島，所以說實在也不一定要在南部軍區啦！」郭正亮表示，事實上比起巨浪-2，大家更擔心的是巨浪-3，因為巨浪-3可以射1萬2000公里，那就是美國全境了！關島以東，因為巨浪-2可以打差不多9000公里。關島到美國大概9800公里，所以它只要稍微往東偏一點，就可以打到美國西岸！

郭正亮指出，這個大概就是在秀肌肉，事實上最近已經看到很多這種現象，包括上次麥卡錫跟蔡英文會面，山東艦不是開到了關島附近？這是山東艦航母第一次到關島附近繞一圈，現在輪到核潛艇。

「這恐怕也會變成常態化，就是說，我就到你第二島鏈來繞一繞！」郭正亮強調，當然更進一步，他就會到二到三之間了！（主持人林嘉源：哇，那連夏威夷都守不住了？）因為他總要去南太平洋走一走，南太平洋就是第三島鏈。這個本來就擋不住，美國自己也心知肚明，不然你做遠洋海軍要幹什麼？事實上他早晚也會去印度洋走一走，甚至有人懷疑說，搞不好早晚會進歐洲，都有可能。