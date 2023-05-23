國軍漢光演習電腦兵推於上週結束，一連5天4夜不間斷，據了解美方觀摩團循例由美軍退役上將帶隊。今年參與人數高達70多位創歷年最多。前立委郭正亮22日在《頭條開講》節目強調，這次兵推最大差別是，不只有像烏克蘭的地面作戰及城鎮戰，連全面戰術規劃級別都介入。因為美國對台灣現有戰力沒信心，才有拜登5億美元的臨時撥款權。這已經接近共同防禦的邊緣，快進入準戰爭狀態，一定會跟對中建交公報有衝突。

「這個歐洲野牛是搶灘用的，真的要大量運兵，不是這種船，還包括民間的貨輪都有可能！」郭正亮表示，這次兵推跟過去最大的差別是，我們以前都做到灘岸決戰而已，做到海上作戰、灘岸決戰就結束了。坦白講就是，台灣以前根本就沒有想到，烏克蘭的地面作戰、城鎮戰。所以美國不只是接管指揮鏈，甚至可能還包括灘岸決戰之後的部分。但國軍沒有對外講，所以我們不知道那一塊。

郭正亮提到，美軍來，對於我們的海岸作戰、灘岸決戰，他們應該早就看過了，所以那個不是重點。重點是從指揮那個高度，來看你全面的布局，然後在灘岸決戰之後的地面作戰，應該是有這兩塊。這個就很難理解，拜登不是說要跟中共最高層通電話嗎？還發生這種事，這個已經是接近共同防禦的邊緣了。

「這個一定跟那個建交公報有衝突的啦！」郭正亮指出，這已經不只是派200個教官來台灣了，這已經不只是戰術級別了，是整個全面的戰術規劃的級別都介入了。會有這件事的報導，當然就是因為美國對台灣現有的戰力非常沒有信心。以前自己在當立委時，也有看過美國對我方的兵力評估報告，他是非常不滿意的，這個不只是基層，也包括對所有戰術的評估。

郭正亮強調，所以人家都用總統的特權，撥5億美元給你了，會不知道你的狀況嗎？這個就是已經快要進入準戰爭狀態了，才會有這種5億美元的臨時撥款權，之前給了烏克蘭30幾次，美國當然認為說，我已經做到這個程度了，所以我當然要了解你戰力部署的狀況，所以就來了很多人。