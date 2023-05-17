國民黨黨主席朱立倫今（17）日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜，而台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑也齊聚一堂，全穿白衣、牛仔褲，塑造整軍待發聲勢，全體手牽手高喊凍蒜，共同展現大團結氣勢。對此，前立委郭正亮今日就表示，「2024到2028不管誰當總統，都很不幸，都是台灣有史以來最難當的總統，難做到嚇死人」，引發討論。

前中研院院長李遠哲日前接受媒體專訪時，抨擊總統蔡英文提出的「能源轉型」政策，以及號稱推動的2050淨零排放，根本做不到。而郭正亮17日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「2024到2028不管誰當總統，都很不幸，都是台灣有史以來最難當的總統」，郭正亮也開始列出未來總統要面對的事情，「首先第一個就是戰爭危機；第二個是缺電危機；第三個是勞保破產」。

郭正亮最後更強調，「第四個才剛開始，現在都說氣候變遷，減碳時間表要出來，我敢跟你保證，這一定會造成物價全面的上漲，很難做」，郭正亮也坦言，「未來這四個問題，每一個總統都要面對，難做到嚇死人」。