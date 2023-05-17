為擺脫行人地獄惡名，交通部擬加重汽機車未停讓行人罰則，最高罰6千，5月1日起展開全國路口大執法；但有名網友投訴，他日前開車行經學校門口，發現有名「導護媽媽」站在路邊，當時沒有學童要過馬路，他因此直接駛過，之後卻收到未禮讓行人罰單，崩潰說「導護媽媽沒有要過馬路啊！」

該網友在臉書「爆料公社公開版」發文指出，他日前載孩子上學後返家，載經過校區旁的斑馬線時，發現路旁有名「導護媽媽」，沒有學童，他因此直接駛過，事後他收到檢舉罰單，稱他「行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通過」，讓他相當氣憤。

該網友說當時該名導護媽媽是站在路邊沒有要過馬路，被被警方誤解為他不讓對方通過，直言根本是「搶錢罰單」，發文稱「開車禮讓行人我絕對支持，但像這樣不明不白的遭罰內心真的很不爽，盼望大家給我指教」，罰單照片曝光引起網友熱烈討論。

其他網友留言「導護媽媽表示：我只是站在那，沒有要過馬路」、「那個民眾檢舉會不會太矯枉過正了呀！不知道導護的工作嗎？她不是行人呀」、「要不就是製單的警察沒仔細審核，要不就是再拼業績，導護媽媽站在斑馬線上不相信警察分不出來是行人還是在站導護」、「如果『導護站在斑馬線』都算行人，這開單下去，上下課學校前面應該沒車能開了」。