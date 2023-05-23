大學生到外縣市讀書大多會租屋或住宿，沒想到有網友表示，表妹考上大學時，她的爸媽竟直接買房子給她住，等她大學畢業再賣掉；網友看了直呼狂，「有錢人比你想像還多」，也有人直言「這其實是一種很好的投資，買的房子除了能增值外，願意分租房間給同學的話還有租金可收，簡直賺爛。」

一名男網友在Dcard發文指出，表妹以前剛考上大學時，她的爸媽就在學校附近買了一間房子給表妹住，等到畢業後就賣掉；原PO好奇問「有人有遇過這種家庭嗎？好羨慕！」

這篇文章引起許多討論，不少網友都有類似經驗，「我就是，不過我爸媽說是投資，他說4年後賣掉還可以賺大概200至400萬。」、「我同學爸媽都是啊，不過大部分都是買小套房，少數會買下整棟公寓給同學朋友一起住」、「我爸買了間預售屋給我，到大學畢業都還沒蓋好。」

也有人認為這是很好的投資，「放4年還可以分租賺一筆，就算不住，轉手賣掉還是賺。」一名台中房仲則表示，「每年都一堆台北人買房子直接給小孩住，對他們來說是投資，也是給小孩舒服的環境。」