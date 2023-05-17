男星黃志瑋在模特兒比賽奪得冠軍後出道，參演戲劇《薔薇之戀》、《仙劍奇俠傳三》、《終極三國》走紅，近年他事業重心轉往大陸，有《今日宜加油》、《狐妖小紅娘月紅篇》等陸劇作品，日前他被拍到與女子有親密互動，對此黃志瑋透過社群平台回應只是朋友。

據《鏡週刊》報導，黃志瑋被目擊與嬌小女子互動親暱。黃志瑋今（17日）在facebook上回應「圖文巧妙、故事精彩，搞的好像都不能有朋友一樣，謝謝平安送我回家的好朋友們」，他表示平常的發文只是希望讓看到的人能感受正能量，不需要幫他加上故事解讀，他有感而發，委婉澄清與該女子的關係「生活很累，工作很忙，自己一個人很好」，言下之意仍是單身，最後不忘呼籲希望大家多花時間注意社會上需要被關心的事情，也謝謝大家關心。

貼文上傳後，有粉絲在留言區表示支持：「高個子的悲哀，擁抱，聆聽，變成圖片都成為故事，每個人解讀不一樣，你做自己就好了！加油，支持你」、「真的很容易讓人家誤會」、「哈哈，你真的太高了，我想知道你站著聽得到人家講話嗎？」

黃志瑋曾參演經典劇集《仙劍奇俠傳三》，他在劇中飾演魔尊重樓，隨著近年仙俠劇盛行，過去的表現也被網友翻出來討論，許多人表示他演的魔尊造型帥氣，人物性格鮮明，是不少人心目中的男神，黃志瑋也順勢拍攝還原當初造型的影片，光是瀏覽量就超過5百萬，可見受歡迎程度。