目前正在爭取國民黨立委提名的台北市議員鍾沛君，今（8）日上午驚爆有人在暗中放話，稱她將退選禮讓，下午她表示將把相關證據提供給市黨部，待蒐證齊全後，該告的一定會告。

鍾沛君表示，最早在4月18日登記前，有3位里長當面或透過助理詢問是否有確認要登記，團隊聽到相關問題後反而好奇為何會有此疑問，結果得知日前一場大型聚會中，有與會人士稱她不會去登記，但因隔天就要正式登記，與團隊討論後認為只要登記，相關謠言、耳語就會不攻自破，因此未有其他動作。

不料近日又被民眾當面詢問要退選一事，鍾沛君認為，不管是有候選人團隊、本人，或是被人假冒放話，都應該將整件事情查清楚，因此已正式告知市黨部，希望市黨部介入調查，等到蒐證齊全後，該告的一定會告。

鍾沛君說，司法手段緩不濟急，因此會同時進行初選與蒐證，也不會有特別的立場，將當面把目前已有的證據提供給市黨部，並請市黨部與她一同進行調查；她也向民眾喊話，若這段時間有聽過相關說法，歡迎告知她的團隊，協助進行蒐證。

對手羅智強稍早接受訪問時，則強調相關行為意圖使人不當選，絕對支持鍾沛君提告，將幕後的人給揪出，倘若真的是他的團隊在放話，他一定會負起應負的法律和政治的責任。