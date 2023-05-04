不動產借貸媒合平台imB日前爆出以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）捲款潛逃，案經北檢指揮刑事局偵辦，專案小組3日兵分多路，將曾嫌等8人拘提到案，今(4日)將依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。媒體人黃揚明除指出「傳出曾國緯已經脫產」，曾常參訪的基金會官網將他名字刪除，與綠營人物合影的照片卻沒刪，還發現曾有四海幫海鐵堂背景，直呼跟他合照的政治人物是不是很抖？

黃揚明今(4日)在臉書發文指出，奇妙之處1：有媒體獨家報導「不動產借貸媒合平台imB詐騙25億，曾姓負責人落網送辦」，而最新消息，多家媒體都報導警方在宜蘭逮捕曾國緯，「但傳出他已經脫產...」奇妙之處2：國民黨台北市議員徐巧芯貼的那間雙清文教基金會的官網，為什麼在案件爆發後，突然把曾國緯的名字都刪除（但照片沒刪）。奇妙之處3：包括之前他發的新聞曝光，曾國緯怎麼都只跟綠營人物互動？

黃揚明也引述《三立新聞網》報導提到，成立於2015年的「不動產借貸媒合平台imB」（即台灣金隆科技公司），背後集團為土地開發出身地的川晟投資，「專案小組調查，川晟投資的負責人為張淑芬，曾明祥為台灣金隆科技公司董事長，曾耀鋒本身具四海幫海鐵堂背景，且因重利、詐欺、妨害自由3罪遭通緝，因擔心通緝身份曝光，一律對外化名『曾國緯』，投資人至今不知他本名，也從未看過他提出可供證明身份的證件。」

「又是黑道背景…」黃揚明直呼：那些跟他合照的政治人物是不是很抖？網友酸「怕什麼？就只有柯P那種人才會站在別人身邊就變黑金黑道共犯。我大民主進步黨，就是民主，就是清廉，就是多票。就是綠能你不能」、「餅酥只對著新系，曾曾假假新系、正國會、英系都有，好精采！」