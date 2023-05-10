2020年中天新聞台遭NCC（國家通訊傳播委員會）不予換發衛星電視執照，並於有線電視52台下架，不過當時也有聲音質疑政治因素是否介入審查過程，而中天提起行政訴訟，經2年多審理，台北高等行政法院今（10）日宣判，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。

回顧整起案件，2020年6月8日中天新聞台提交換照營運計劃書，向NCC申請換照，不料，NCC用突襲性方式，20天前才通知將舉行聽證，而且中天在聽證會召開前曾經3次聲請閱卷，然而除了中天自己提出的資料外，NCC一律拒絕閱卷，導致當事人武器不平等。

中天換照案大事紀。（中時資料照）

同年10月26日中天換照聽證會，11月4日中天到會陳述意見，但聽證會7位被告選任的鑑定人中竟有5位鑑定人中途離席，由NCC委員擔任的聽證會主持人，更明示及暗示在場的鑑定人無須現場回覆，NCC嚴重剝奪中天依法享有對聽證鑑定人發問之權利及機會。

11月18日NCC火速決議不予換照，26日公告不換照處分，12月2日中天提行政訴訟，12月11日中天新聞台執照到期，被迫退出原本「52台」的頻道，2020年12月12日，中天新聞台停播，成為台灣自2006年（NCC成立）後再有電視新聞台遭停播。當時NCC主委陳耀祥於11月18日召開記者會表示，該委員會7位委員一致決定駁回申請、不予換照。陳耀祥當時更強調，NCC在2019年收到大量對中天新聞台的投訴，占電視類投訴量的31.55%。

中天新聞也聲明，感謝臺北高等行政法院今天的判決還給中天公道，為台灣的民主法治樹立典範。（中天新聞提供）

之後不少綠營背景媒體打算搶進中天52頻道關鍵位置，引發NCC行政不中立的爭議。換照案訴訟，中天提出的訴之聲明共有3項，請求法院判決原處分撤銷，及NCC應作成准予換發中天新聞台執照（2020年12月12日起至2026年12月11日）之行政處分，及NCC應給付中天79億5369萬9980元。

中天遭裁罰案現已有9案被法院撤銷，其中更有2案勝訴免罰確定，包括2018年11月12日中天新聞播出高雄市長候選人陳其邁造勢活動，報導民進黨立委邱議瑩喊「大家嘜離開」，卻被NCC認為邱是說「大家嘸離開」裁罰20萬元，法院已撤銷裁罰確定。

而中天新聞今日也聲明，感謝臺北高等行政法院今天的判決還給中天公道，為台灣的民主法治樹立典範，保留了新聞自由的尊嚴及憲法基本價值。台灣人民已深惡痛絕NCC違法濫權，前NCC委員翁曉玲在中天勝訴的第一時間呼籲NCC應放棄上訴、尊重司法判決；中天則籲請所有關切台灣民主發展的朋友們，展現人民的力量，共同捍衛新聞自由。