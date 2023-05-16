提升生活污水處理，新北市水利局要求公共污水下水道到達地區的新建案，皆須申請將生活污水排入污水下水道中；申請分三階段由水利局負責審核把關，包含人孔套繪、用戶聯接設計及用戶聯接完工，以避免施作不良造成管段積水，使污水逆流至住家，目前每年約有1萬5000戶接管。

水利局長宋德仁表示，早期建物所產生的日常生活污水，如洗澡水、廚房洗槽水等都直接排入水溝，而馬桶水則先透過化糞池處理後排入側溝，而沉積於化糞池的水肥則須定期委託公司抽除，現在都可藉由公共污水下水道系統，將生活污水送至水資源回收中心處理後，再排放至河川流入大海，大大提升市民生活環境及品質。

新建案施工完成接入污水下水道後，由水利局會同專業技師及合格承裝廠商至現場檢視量測與書圖是否相符，並且利用TV檢視的方式，確認廠商施做管線是否符合規定，及避免有混凝土或廢棄物棄置於公共污水下水道或施作不良造成管段積水，而導致污水逆流至住家；接管後建物中的生活污水即可排放至公共污水下水道系統，街道及河川不再直接受衝擊污染而產生惡臭，未來入住新建案的市民朋友們，都將擁有舒適的居住環境。

住在永和區的林小姐有感的表示，先前居住在老舊房子，建築物內部生活污水多排放進側溝，而水肥更要定期委託公司抽除，每次清理完都瀰漫惡臭還有蚊蟲孳生，且每年都要花一筆錢來處理這些水肥，現在污水處理由市府納入公共下水道管線後，已經沒有這種困擾了。

宋德仁說，新北市污水接管率截至今年4月底已達72.34％，總接管戶數累計達119萬3400戶，接管戶數佔全國32.52％，新北市已是全國接管戶數最高的行政區，也是唯一破百萬戶接管的城市。