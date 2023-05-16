國民黨2024總統人選即將在明（17）日出爐，而今有數場挺鴻海創辦人郭台銘的記者會臨時取消，被解讀黨中央將徵召新北市長侯友宜。對此，媒體人黃揚明以民進黨在2020年總統大選民調逆轉一事為例，強調國民黨現在的重點，是它能不能「團結」，誰只要不團結，誰就是戰犯。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，國民黨現在在民調落後的情況下，沒有資格不團結。他舉例，民進黨在2020大選初選時殺到刀刀見骨，但初選一結束後，就馬上意識到它們的民調落後，必須要團結。最後，在民進黨團結、賴清德接受了「蔡賴配」之後的8月起，其民調也就開始領先國民黨了。

反觀國民黨，儘管2019年5月時藍營的總統民調穩定領先綠營，當時藍營情勢一片大好，結果不久之後就爆發了初選之亂，民調也從此開始落後民進黨。

黃揚明指出，國民黨這次徵召不是頒獎典禮，侯友宜、郭台銘，與國民黨主席朱立倫，可能都已知道明天的結果，現在的重點，是他們三人能不能團結。他也預言，萬一明天確定徵召的是侯友宜，而郭台銘又像4年前一樣，因不滿初選結果而發文批評國民黨，那麼國民黨就不用選了。