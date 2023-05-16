針對網路上違規的環境用藥廣告，新北市環保局去年迄今查處違反環境用藥管理法相關案共119件、開罰561萬元罰鍰；呼籲民眾勿購買來路不明的環境用藥，也提醒業者及網拍平台個人電商賣家，未持有相關許可逕行廣告、販售環境用藥商品，違反環境用藥管理法規定，最高可處30萬元罰鍰。

環保局指出，每年除針對列管的91家環境用藥製造、販賣及輸入業者進行查核外，對於市面上販售的環境用藥商品也會定期抽查，另外針對傳統市場、老街、花市、夜市、藥妝店及假日市集等處亦會加強查，稽去年迄今環保局共抽查1412件藥品，其中有44件未取得核准或過期偽劣藥，均已要求業者下架、回收並銷毀。

環保局表示，夏季來臨蚊蟲容易孳生，民眾選購環境用藥的需求也隨的增加，市面上環境用藥商品琳瑯滿目，環保局提醒市民選購時應掌握「安全4要原則－要對症、要合法、要時效、要識標」，認明行政院環保署核准字號及有效期限，並依標示方法使用，才能有效防治害蟲、維護居家環境品質及自身健康安全。

為避免買到偽劣藥，消費者可至環保署環境用藥許可證查詢系統（https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo/Permit／） ，查詢欲購買的環境用藥是否合法登記，並可取得商品詳細資訊。