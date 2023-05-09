Fintech（數位科技）是將來趨勢，不過近期P2P型式的imB詐騙案也引起民眾恐慌。國民黨立委李貴敏今與中華金融科技產業促進會開記者會，喊話政府硬起來，打擊假的P2P詐騙，不要讓業者跟消費者受害。業者也分享四招來分辨哪些P2P很有可能就是詐騙。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬可以透過四點來判斷是否為詐騙，第一，P2P借貸平台上的案件沒有詳細申貸人資料，反而以擔保品做為案件訴求，但是擔保品資料也末充份揭示。第二，平台上雖有申貸案件，也有申貸人基本資訊，但每個案件的利率都一樣，代表可能？有信用評等或可能是平台跟你借錢。

第三，無條件100％ 保證收益的，未能說明買回之資金來源或做為風險提撥的資金是否足夠。第四，所有案件都是先還息後還本，不符合申貸人行為與需求。

楊瑞芬表示，民眾應避免輕易加入強調保證收益，不賠本金的社群，有相當程度風險。不要相信有保證收益的平台 ，因為除非平台本身願意做冤大頭 ，打算白白送錢，不然不會有平台保證把錢一定給投資者。

李貴敏也呼籲政府打詐不要只會喊口號，政院日前推出的「1234＋5」打詐口號，內容都是要求老百姓不接不聽不看不傳不信，都是要老百姓做，這樣需要花13億？需要200億的數位部？不就只是要民眾自求多福嗎？

李貴敏認為，數位部應該負責盤點跨部會資源，以新加坡為例，他們都有提供民眾單一窗口，面對新興科技的時代，要讓民眾有疑義時可以找到窗口諮詢，而不是每次都要受害慘重才透過司法單位救濟，那都不需要這些主管機關了，都交給司法檢警單位就好？政府一直把責任加諸於老百姓，但應對新時代產業發展，政府角色也不該如此被動，可以主動做好事前防範。

金管會銀行局副局長林志吉表示，他也同意如果P2P對於資產的品質及借貸內容可以多加說明一定會更好，且資金如果有一個資產分離保管的機制，應該也會有幫助，這有待後續討論。但他強調，民間借貸行為屬於民法規範，涉及詐欺及非法吸金則由檢調偵辦，不是涉及金流就歸金管會主管，且是不是要因為單一個案就給予高度規範，這還需要討論，強化規範就會有一定的法遵成本。