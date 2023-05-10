畢業季即將來臨，要當社會新鮮人開始找工作，台中市政府警察局第三分局也特別提醒，詐騙集團或不法公司可能利用大學新鮮人缺乏經驗、急欲謀職的心態，利用話術營造條件優渥的職缺吸引學子誤入求職陷阱，一定要提升自我「防詐免疫力」多一點小心，避免上當受騙。

社會新鮮人投入職場，在五花八門的職缺中，若有公司釋出「錢多事少」的職缺，是不是很令人心動呢？警方透過「新鮮人求職防詐教戰守則」提醒，「詳看求職內容，多查、多問、多質疑」儘管求職詐騙的手法日新月異，仍有蛛絲馬跡可循。

警方舉例，近期受社會矚目的假求職詐騙案件，詐騙集團利用高薪資、福利佳、免經驗及工作輕鬆等徵才條件吸引應徵，進而限制人身自由及暴力對待，強迫民眾成詐騙集團的車手或人頭，或無意間讓自己的帳戶淪為犯罪工具。

警方提醒求職新鮮人從以下關鍵找疑點，例如，「索取過多如提款卡、存摺等與求職無關的個資」、「錄取前要求先購入公司產品或課程」、「新鮮人卻享高薪福利」及「要求加入對方社群私下聯絡」等都可能隱藏求職詐騙陷阱，提醒新鮮人簽下契約前，再審視是否有上述可疑之處，才能遠離詐騙陷阱。

台中市政府勞工局與國立中興大學攜手，日前舉行就業博覽會，台中市政府警察局第三分局正義派出所也共襄盛舉，特別針對打工陷阱及求職詐騙案例加強宣導，避免即將踏入職場或想要打工的年輕學子誤觸求職陷阱，提升學子們的防詐免疫力，站穩成為社會新鮮人的第一步。