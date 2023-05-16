教育青年署辦理「U-start創新創業計畫」，今年第一階段共補助75組團隊，包括製造技術類13組、創新服務類30組、文教育類16組及社會企業類16組，各類提案內容符合產業發展趨勢且極具創新力，顯見青年源源不絕的創新能量。

青年署表示，獲補助團隊除可獲得35萬元創業基本開辦費及15萬元學校育成輔導費，並將接受為期6個月的創業育成輔導及培育，協助新創團隊穩健營運並強化市場競爭力。

製造技術類的台北科技大學「Forcer Studio」團隊，研發機器手臂柔順接觸技術，設計輕量化主動式接觸之法蘭裝置，可應用於拋光、研磨、焊接、塗裝等作業，以更精準、迅速的拋工方式，提供工業自動化解決方案，協助產業升級與轉型。

創新服務類的義守大學「藍藻原創力」團隊，研發獨有的藍藻逆境培育技術及藻藍素萃取技術，以獲得高品質、高濃度的藻藍素，並提供傷口快速癒合之藍藻凝膠敷料產品給糖尿病患。

文創教育類的高雄科技大學「創客魂」團隊，結合STEAM教育理念融入108課綱核心素養進行教材開發，製作符合各年級的課程教材，希望學生在動手創作過程中學習接觸不同事物，並思考如何將知識應用在日常生活，以強化高中職以上學生解決問題、自我探索及跨領域應用的能力。

社會企業類的臺北醫學大學「山上有神」團隊，致力於研發新型求救急救包，三年來團隊科普登山知識，已累積超過百萬人次的貼文瀏覽，讓民眾對山林有更多的認識。為實現急救知識普及化，團隊近期即將啟動「求救急救包計畫1.0」，提供急救包循環租借服務。

青年署說，第一階段獲補助團隊成立公司行號後，將可接續參與第二階段績優團隊評選，角逐最高100萬元創業獎金。「U-start創新創業計畫」是校園新創搖籃，有志創業的青年學子可至U-start官網查詢相關資訊。