國民黨台北市議員徐巧芯近日指控，民進黨台北市議員許淑華屢次缺席北市議會大會。對此，前台北市議員林穎孟也跳出來參戰，稱「徐巧芯製造的開會高標準，實際上她自己都沒做到」，並PO出一張北市議會開議時的照片。

林穎孟昨（24）日在臉書撰文表示，徐巧芯罵許淑華議員，列了一堆開會包含大會開市長專案會議許議員沒來聽的案例。可是從自己貼出的照片可以看到，徐巧芯在2022年8月15日開會時，同樣是有簽到但沒來聽報告，但這個日期卻沒列給大眾看。林強調，徐意圖製造出是議會全勤乖寶寶，許議員不認真的假象。

林穎孟還指出，前台北市議員邱威傑曾說過，「台北市全議會坐好坐滿的議員，只有一隻手數得出來，但沒有徐巧芯。」這點自己完全認同。林還承認，過去四年幾百次的開會，她自己有三次沒簽到或無法坐滿，主要是剛好被排了要去會勘、及沒辦法排開時間的選民服務。

林穎孟還稱，徐巧芯製造的開會高標準，實際上徐自己都沒做到，卻可以義憤填膺指著他人罵，不知道又在演哪齣？林也表示，歡迎徐巧芯告她抹黑，就可以驗證一下，「2022/8/15 早上10:08市長都報告結束了，她人有沒有在位子上，這張照片是不是造假。」