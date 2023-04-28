民進黨桃園第1選區（蘆竹、龜山、桃園15里）立委確定由現任立委鄭運鵬出線爭取三連霸，國民黨在這區則由議員牛煦庭、市議員陳美梅胞弟陳文吉登記參選。有意參選這區的國民黨市議員詹江村PO出鄭運鵬與國民黨可能人選的對比民調，桃園市議員凌濤被列入名單內且大贏鄭運鵬10.4%。

有意參選這區的詹江村今(28)日在臉書PO出一份民調，並表示其友人透露該民調為民進黨所做的，且把凌濤納入可能參選名單。詹江村表示，以鄭運鵬與4人的對比民調顯示，凌濤大贏鄭運鵬10.4%，而鄭運鵬贏詹江村3.9%、贏牛煦庭8.4%。

對於這份民調是否真的是民進黨做的，讓詹江村存疑。網友則認為「凌濤知名度比較低、在地服務時間較短比較好打，先灌票要讓他出線」、「想找個對手容易下手的？」、「想要哄抬引誘凌濤一起參戰，讓藍軍內鬨」。

桃園第1選區立委選舉，國民黨由牛煦庭和陳文吉登記參選，2人經協調都同意不公開舉辦初選，採內部民調方式於5月7至9日3天進行。