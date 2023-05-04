大陸宣布對台展開貿易壁壘調查，桃園市議員凌濤4日總質詢關心對桃園的影響，市長張善政直指ECFA對台灣、尤其桃園至關重要，但至今沒有接到中央或經濟部的應變措施，喊話政府應該盡全力維護穩定，不能坐視任何風險發生，「不能讓ECFA有任何閃失！」

凌濤說，明年迎接2024總統大選，參選人的兩岸關係論述備受矚目，民進黨賴清德喊兄弟之邦、侯友宜則認為是杯子跟水，詢問張善政比較贊成誰？他也提到，大陸宣布將對台灣進行貿易壁壘調查，恐影響兩岸2010年簽署的經濟合作架構協議（ECFA），539項「早收清單」也正風雨飄搖，桃園是傳產大本營，詢問對桃園產生多少衝擊，市府有無因應的準備。

張善政說，每一位都有其道理，他不會評論誰比較有道理，認為應回歸中華民國憲法論述看事情。

「政府應該盡全力維護穩定，絕不能坐視發生任何風險！」張善政也提到，ECFA對台灣、尤其桃園至關重要，桃園很多產業在對岸設置生產設施，銷售對象也在對岸，但至今沒有接到中央或經濟部對可能變化的因應。

張善政強調，不能讓ECFA有任何閃失，坦言業者應該分散市場，但並非能一蹴可幾，因此ECFA仍是非常重要，一定要跟中央「強調再強調」ECFA不能有任何變化。