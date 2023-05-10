桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會、長榮航空工會10日到桃園市府前陳情，其中長勤企業工會仍拒絕基層員工入會，桃園市勞動局表示，已經向法院聲請解散工會。

工會團體抗議，表達3訴求，包含桃園客運經營亂象頻傳，嚴重影響市民服務、基層清潔隊員多數反對提早初四開工、長勤企業工會仍拒絕150名基層員工入會。

工會團體提到，基層司機爆料，桃園客運近日公告，加油站儲放的款項快要不足，但處理方式不是把油錢補足，而是要求若餘額不足時由司機自己墊付。雖一周後開始補款，但質疑，桃客根本是習慣性欺負基層司機。

另清潔隊員全年為市民收運垃圾，國定假日都不休息，唯有春節初一到初四這4天是較長連假。但桃園市環保局2月宣布將在明年縮短連假，初四提早收運垃圾。此政策引發多數基層隊員的不滿，他們的問卷中，有8成6隊員反對。

最後，長榮航勤在今年元旦期間爆發集體請假事件後，300基層員工發起聯署要求加入工會，卻不得其門而入，希望勞動局硬起來。

桃園市環保局表示，針對「桃園市產業總工會」指稱經過調查有近9成清潔隊員反對於初四上工，完全是以偏概全，混淆視聽的說法，為此，「桃園市政府企業工會」、「桃園市環保局企業工會」以及「環境清潔稽查大隊企業工會」，不約而同於四月下旬發表聲明表示，「桃園市產業總工會」並非由清潔隊員所組成，其調查結果無法代表所有清潔隊員的意向，且問卷取樣方式及問卷內容顯有疑慮，根本不具代表性與可信度，甚至懷疑是想藉此機會博取版面，達到宣傳招攬會員目的。

桃園市勞動局也說，年初有279名長榮航勤基層員工申請入會，經過工會審核有121人加入，目前還在持續協調中。不過也已經在5月2日向法院聲請解散工會。交通局則說，桃園客運公司表示從未要求司機自行墊付加油錢，也會持續要求改善。