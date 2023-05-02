農委會日前預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，例如夜市撈金魚、烏龜等，但遭業者痛批影響生計。沒想到農委會卻又再度發布緊急新聞稿澄清指出，本次主要針對對象為兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，魚蝦、烏龜等不在此限。而近日就有一份最新的民調指出，有近8成的民眾認為「反對，有其他更需迫切改善的動保議題」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》2日起進行網路民調，針對農委會預告《動保法》修正草案，擬禁止夜市撈金魚、烏龜等，台灣民眾對這件事情的看法，截至2日晚間21時，已有約1200人參與投票。對於「你贊成立法管制夜市撈金魚嗎？」，有291位民眾認為「贊成，立意良善，促進動物福利」，不過也有784位民眾認為「反對，有其他更需迫切改善的動保議題」。

而參與該場投票的民眾，反對者們紛紛表示「農委會主委真的可以換人當，盡管一些雞毛蒜皮的事情，人民生計大事完全可以放空！」、「該管不去管」、「民進黨撈錢不管，管老百姓撈金魚，塔綠班是不是都有病啊？」、「吃飽太閒？」、「無聊！有比這更重要的事要立法吧！」不過也有少數支持者指出，「不應該把別人的生命當作自己的娛樂消遣」、「生命不是玩具」、「人類不要把一己的私慾快樂，建築在小金魚的痛苦上」。