國防部長邱國正4日在立法院表示，兩岸若開打，台灣沒有分前方、後方，將面臨處處是戰場。前陸軍中將帥化民對此怒批，蔡英文政府只顧著備戰，卻沒有積極避戰，現在台灣只剩下「童子軍」還沒動員了。

帥化民5日在中天節目《頭條開講》指出，執政黨稱以備戰來避戰，但現在連警察都可能要接受軍事訓練，16歲的年輕人也要被造冊列為後備支援，只差12到16歲的青少年沒動員，他直言台灣現在的問題是備戰的事樣樣都在做，避戰的事卻一件都沒做，政府是打算全台灣2300萬人男女老少都要戰到最後一兵一卒。

另外，對於先前美國共和黨總統候選人Vivek Ramaswamy提到，台灣應該一家發一把AK47，帥化民反駁稱，AK47實在太落伍了，台灣自己造的槍都比較好；帥也提到，未來兩岸若爆發衝突，大陸首先就是飛彈、火箭彈、飛機轟炸，根本看不到軍隊登陸，台灣人拿著步槍能幹嘛？

「就算一人一把槍，坦克車上來打得穿嗎？火炮打得穿嗎？空軍的濫炸擋得住嗎？所以拿步槍作戰，真的是比義和團刀槍不入的符咒還沒用」，帥化民說明，現代戰場用10萬發子彈才能打死一個人，敵人是活動的，在戰場上真正會造成大量傷亡的其實是砲彈碎片。