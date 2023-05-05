媒體報導警政署發文要求全國各警察局總動員，召募18至40歲熱血青年加入義警或民防行列，被外界質疑是否是為戰爭做準備。

行政院長陳建仁5日到警政署參加「全民反詐 藝起發聲」記者會前，接受媒體聯訪時表示，民防本來就是民間能夠互相幫忙，做好相關的防衛工作，民防工作都已執行10多年，就跟義消義警一樣，對於整個國家互相照顧是有很重要，民防被無限上綱，故意把跟戰爭連結，他覺得媒體這樣報導不專業且不負責任。

針對美國前國安顧問歐布萊恩受訪時表示，共軍攻台時間會縮短一事，陳建仁表示，台灣在民主陣營最前線，我們捍衛台海安全及印太地區整個區域穩定，對於國家防衛有信心，對於這個地方情勢，相信國安單局有掌握，非常謝謝友好朋友對於台海安全、區域穩定，所做的關心和提供很多寶貴意見。

陳建仁說，會努力做好備戰工作，捍衛我們的自由民主價值，避免被威權暴力併吞和侵略，我們相當有信心做好這件事，當然更希望跟理念相同的國家合作，維持台海穩定和平，更重要堅持自由民主價值，能戰才能止戰、要備戰才能避戰。陳建仁表示，他要再次強調，台灣有信心可捍衛自己的民主，更重要還能掌握所有區域狀況。