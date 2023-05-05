美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前表示，解放軍1至2年內有可能武力犯台，如果不向台灣提供必要的武器以及重要的外交力量，就無法阻止；對此，國民黨立委游毓蘭直言，這位美國前官員就只是個軍火商，他並不了解台灣，台灣的領導人需有智慧去避戰。

游毓蘭表示，歐布萊恩是來台賣武器，他並不了解台灣的派出所的警察是為民服務，也是民眾最親近的地方，難道警察局適合放刺針飛彈？這位前官員只是軍火商，之前還曾說台灣應該要人手一支AK47，但我們的武器根本沒有AK47。

游毓蘭指出，美日兩國確實有些朋友，是台灣的同盟，但也有人希望台灣被逼迫向美日靠攏，現在中美對抗劇烈，台灣領導人要有智慧去避戰，此時美日的好朋友在這個時候不用火上加油、提油救火，國防部長邱國正説兩岸開戰就沒有前後線之分，是同島一命，而國民黨的立場是跟對岸談，不希望台灣變國際戰爭的馬前卒。

另外，警政署擴大召募40歲以下民眾擔任民防、義警；游毓蘭指出，歐美各國都說台海戰事將起，而警察在動員方面，可以說是台灣動員力最強的組織，但不要忘了他們是為了社會安寧而服務，讓大家能平安度日。

她強調，義警、義消、義交都是讓台灣更好，現在組織青年當民防隊，聰明人都知道，這些組織背後目的不是讓台灣民眾平安度日而已。

民進黨立委羅致政則表示，備戰才能避戰，全民國防本來就是戰略一部分，會讓中國大陸思考犯台的時候要更多成本，國防提升很重要就是民防提升，相關配套修法都在討論，讓中國大陸在思考犯台有更多顧慮，達到作用。