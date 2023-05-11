行政院會11日通過，台灣將自今年5月15日起停止與薩爾瓦多共和國間的自由貿易協定。院長陳建仁指出，雖對我國貿易影響不大，但部會應持續協助業者拓銷。

薩爾瓦多去年片面廢除與台灣FTA，經濟部貿易局指出，薩爾瓦多此前無任何通知，構成重大違約，因此將於5月15日停止施行台薩FTA。

行政院會上午通過經濟部、財政部與外交部會銜函送我國將自今年5月15日起停止與薩爾瓦多共和國間施行「中華民國（臺灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定」，將函請立法院審議。

行政院代理發言人羅秉成轉述，陳建仁表示，我國與薩國間的臺薩宏自由貿易協定（FTA）停止施行，對我國整體貿易雖影響有限，但仍請相關部會持續協助我國業者拓銷或改向其他與我國簽署FTA國家採購。

陳建仁指出，此案5月15日生效，請經濟部等部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成相關法制程序。