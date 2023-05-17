好市多A肝莓果風暴再起，食藥署今（17日）公布，除了Kirkland科克蘭冷凍莓果、冷凍藍莓外，「冷凍草莓」也遭驗出A肝病毒，與衛生單位已命該公司全面回收已售出仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品，並持續與地方政府衛生局合作，監督好市多公司辦理後續產品下架回收及銷毀工作，該批冷凍草莓進貨量1546包，已有1513包售出流入市面。

食藥署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至昨（16日）止抽驗74件，1件陽性，43件陰性，30件檢驗中。該件檢出A型肝炎病毒陽性之產品為科克蘭冷凍草莓（產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05），該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位並已於5月5日要求回收已售出仍於效期內之全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，後續將由衛生局依法處辦。

好市多回應：「這批產地為墨西哥、效期為2024年8月5日的科克蘭冷凍草莓，進口數量為1546包，已於4月30日暫停販售。我們很遺憾發生這樣的結果，造成會員不安及擔憂也深感抱歉，我們持續全力配合主管單位的指示積極辦理，並協助會員服務的溝通。好市多對於產品的承諾及責任都是一致，對於任何驗出A肝的品項，都會比照辦理。若會員有任何相關問題，請向好市多電話客服中心連絡，謝謝。」

另食藥署也說明，為瞭解本次A型肝炎病毒汙染來源，食藥署亦審視好市多5月10日提供之初步調查報告，內容未就產品檢出A肝病毒之原因提出完整說明，不足以確保產品安全，已函請要求該公司於5月31日前提出完整調查報告，於完成調查及改善前，將持續暫停受理該公司相關產品輸入報驗。

好市多回應：「感謝關心，好市多於5月10日提供給主管單位為初步報告內容，因部分相關資料需與國外廠商聯繫提供，好市多將在規定期限內提供補件資料至主管機關參考。」