法新社報導，最新協商工作在沒有取得任何突破之後，共和黨籍的聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）向媒體表示，舉債上限議題事關重大，若要打破與民主黨籍總統拜登在這方面的僵局，仍有「許多工作要做」。

儘管兩方分歧依舊存在，白宮表示，拜登「樂觀認為，如果雙方善意的談判，就有可能達成負責任的跨黨派預算協議」。

麥卡錫同樣指出他預期最終會達成協議，儘管目前「尚未解決任何問題」。

● 拜登亞太行程砍兩站 Quad會談改地點

拜登明天將飛往日本出席七大工業國集團（G7）峰會，但將取消巴布亞紐幾內亞和澳洲行程，並於21日返回華府。

拜登原本預計前往雪梨（Sydney）與日本、印度和澳洲領袖開會，作為被廣泛視為抗衡中國的「四方安全對話」（Quad）一環。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，四方安全對話將改在日本舉行。

美國財政部警告，若無現金履行付款義務恐衍生嚴重後果，除了無力支付聯邦工作人員工資，還可能引發利率飆升，並對企業、抵押貸款和全球市場產生連鎖反應。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）預測美國「最早可能6月1日」開始債務違約；無黨派的國會預算處（CBO）預測日期則落在6月15日。

美國可能發生有史以來的首次債務違約，已引發各界緊張。美國140多位企業執行長致函拜登和國會領導人，強調朝野雙方達成協議的必要性。

輝瑞大藥廠（Pfizer）、投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）等企業執行長在連署信中說：「我們強烈敦促盡快達成協議，讓美國避免出現潛在的具破壞性情況。」