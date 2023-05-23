美國財政部長葉倫在3周內第三度致函國會，她表示，如果國會不採取行動提高31.4兆美元舉債上限，「極有可能」財政部無法在6月初、最早在6月1日履行所有美國政府的付款義務，這將導致美國有史以來的首次債務違約。這表示距離「大限」只剩10天。

周一收盤，道瓊指數跌140.05點或0.42%，報33,286.58點。標普500指數漲0.65點或0.02%，報4,192.63點。那斯達克指數漲62.88點或0.50%，報12,720.78點。費城半導體指數漲11.55點或0.36%，報3,215.04點。

標普500指數11大類股，以通訊服務類股漲1.17%，表現最佳；其次為房地產股漲0.67%。必需消費類股跌1.47%，表現最疲弱。

科技相關股為美股帶來提振，谷歌母公司Alphabet漲1.87%，臉書母公司Meta Platforms Inc上漲1.1%。

投資人將從本周聯準會官員接連發表的談話及4月個人消費支出（PCE）指數、耐久財等關鍵數據中，尋找貨幣政策的線索。

聯準會首選的通膨指標PCE指數將於周五發布。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.54：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.74：1。

標普500指數有18檔創下52周新高、9檔創新低。那斯達克指數有 88檔創52周新高、78檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為96億股，過去20日均量為106億股。