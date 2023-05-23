大陸在今年機構組織改革後，新成立的國家金融監督管理總局18日正式掛牌，要加強消除監管空白與盲區，守住不發生系統性金融風險的底線。但根據VOA美國之音引述分析人士表示，這是大陸官方為瞭解決金融市場「混業化」問題而設立的機構，以免日後衍伸出更大的社會維權問題，認為在防止金融風險方面具有底線防禦的消極功能，但對於解決政府龐大債務則不具備積極意義。

著有《中國危機大逃亡》一書的旅美經濟學者秦偉平表示，大陸政府的財政收入已經沒辦法去支付債務了，貴州省日前才爆出公務員發不出薪水，面對債務危機公開向中央求援，認為大陸政府債務其實已是一筆爛帳，沒辦法通過債務展期或轉移去正常支付，中共現在是用國家力量去強壓住輿論，變相耍賴而已。

中國國家金融監督管理總局5月18日掛牌成立，形成金融管理體系「一總局一行一會」的新體系。中國銀行保險報19日發表社論指出，雖然當前的金融業風險總體可控，但仍處於易發多發期，國家金融監督管理總局會將各類金融活動全部納入監管，「努力消除監管空白和盲區，大力推進中央地方的監管協同，牢牢守住不發生系統性金融風險底線」。

分析人士表示，大陸的金融監管盲區主要有幾類，包括金融市場混業化問題、地方監管功能不彰與消費糾紛，以及無法掌握大量資金外流等問題。

台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗表示，無論P2P、螞蟻金服或地方村鎮銀行，這些都不在原本的金融監管範圍之內，如果還維持原本的監管架構，會出現很大的監管空白跟盲區。

尤其大陸地方政府雖然積極建立地方金融監管體系應對地方新型金融機構，但地方是以經濟發展為首要目標，監管功能往往相對薄弱，這是在這一波金融改革前，中央政府很難去處理到的部分。