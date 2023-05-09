警方動員百餘警力防制幫派分子滋事。（警方提供）

警方動員百餘警力防制幫派分子滋事。（警方提供）

前至尊盟尊將會黃姓成員4月13日因心肌梗塞猝逝，今（9）日上午在新北市立殯儀館舉行告別式，上百人前往弔唁，轄區新北市海山警分局為防制不法分子乘隙滋事，除事前約制幫派分子動員，現場亦編排113名警力維安，經盤查500餘人，攔查到3名少年，依法帶回並通知監護人領回，另查獲妨害自由通緝1人、違反社會秩序維護法無故攜帶刀械1人。

前至尊盟尊將會幹部公祭 動員百餘警力維安

海山分局表示，於祭奠儀式前分局即派員約制轄內列管幫派分子及各幫派要角，採「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」原則，宣示警察嚴正執法立場；另協請刑警大隊、保安警察大隊、少年警察隊支援，總計編排113名警力，規畫蒐證組、路檢盤查組、機動巡邏組等編組警力，除維持交通及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子或少年攔查、蒐證。

警方上午共盤查500餘人，帶回3名少年通知監護人領回，查獲通緝犯1人、違反社秩法1人，過程未發生衝突。

海山分局長王鴻儒表示，針對可能危安活動進行強勢執法，目的是為預防有任何危害治安的衝突出現，絕不容許有黑道或幫派分子擾亂社會秩序，讓市民居住更為安全、更有保障。