新北五股昨發生槍殺事件，民進黨新北市議員今穿防彈衣，抗議市府無能至極，批新北治安事件頻傳、治安大崩壞，對此，新北市長侯友宜今受訪表示，地方全力打擊犯罪，期待中央跟地方一起合作，能夠追查槍枝源頭以及組織犯罪的幫派份子，從源頭管理，讓凶手與犯罪集團不敢造次。

新北市長侯友宜11日到市議會備詢。（王英豪攝）

侯友宜說，面對個案的突發事件，新北市警方都在第一時間快速逮捕嫌犯，積極追查所有案件來龍去脈，每個案子都快速破案，他非常謝謝新北第一線同仁，當然面對這樣的挑戰，我們絕對全力以赴打擊黑幫、查緝槍枝，並期盼外界給被害家屬更多的空間。