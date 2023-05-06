前海軍上校黃征輝日前指出，若台海發生衝突，共軍不會用航母兵力打台灣東面，可說是畫蛇添足，又很容易被攻擊，但如果是直接打台北，就非常近。桃園市議員黃敬平認為，若開戰，可能會先打台北，還包括總統府、國防部、行政院、立法院，還有交通的中樞、車站、機場等地方。

黃敬平今(6日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，萬一開戰，台灣有所謂的「萬鈞計畫」，就是護送總統、副總統、行政院長等三巨頭、以及最重要的領導人物撤退到安全的地方，疏散在不同城市或是地方。

黃敬平接著指出，若開戰，對方可能會打台北，以及總統府、國防部、行政院、立法院，還有交通的中樞、車站、機場等。而歷次漢光演習，都會用飛彈去攻擊台北或是用巡弋飛彈沿著淡水河進來，過了大直橋再爬升轟炸。

黃敬平認為，解放軍要控制台北，除非是要登陸。漢光演習曾演練共軍在桃園竹圍漁港、海灘登陸，也就是所謂的紅色沙灘。因此，他認為，除非共軍是要登陸或是從台北港上岸，甚或從桃園、林口台地、淡水河口上來，才會進佔台北。

黃敬平表示，以前漢光演習還有一個構想，從宜蘭利澤簡登陸之後，穿過宜蘭雪山隧道，就可以進入新北跟台北地區，控制大台北，這也是一個方式。