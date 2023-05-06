有消息指出，美國計畫採用「緊急授權」模式，向台灣提供價值5億美元（相當於新台幣153億）的武器援助，過去美國也透過相同的緊急授權，向烏克蘭運送武器。

這項消息最早由彭博新聞報導，內容指出，美國國會已經授權拜登使用總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA），向台灣提供價值高達10億美元的武器援助，而這也是美國用來加快向烏克蘭提供軍援的方式。

總統撥款權允許在緊急情況下，不須經過國會批准，即可從庫存中移送物品和服務。一旦動用，這將是10億美元授權的首例。

台海局勢持續緊張，中國大陸多次透過軍事演習展示武力，最近一次出現在4月蔡英文總統過境加州、會晤現任眾議長麥卡錫期間，解放軍發動環台軍演，構成嚴重威脅。

根據報導，目前還不清楚這項軍援的確切內容和運送時間。據悉，目前仍有190億美元的武器已獲美國國會批准，但尚未交付給台灣。

國防部長邱國正4日表示，受到供應鏈中斷影響，美國無法如期交付66架F-16V戰機，國防部正在努力將損失降到最低，並設法「彌補不足」。