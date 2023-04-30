A base hit 13 years in the making. pic.twitter.com/SLQuoZU0lD — Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 30, 2023

海盜隊馬吉（Drew Maggi）實現自己的夢想了，他在小聯盟苦熬13年，打了1154場比賽、4494打席之後終於登上大聯盟賽場。30日海盜對戰國民，馬吉敲出大聯盟生涯的首支安打，獲得現場觀眾與隊友的喝采。馬吉的大聯盟首戰在27日對戰道奇擔任代打，並於隔日首度先發上陣，但是前兩戰4打數掛零。

此戰海盜狠狠打爆了國民，前6局打完已是13比0，這讓馬吉獲得上場表現的機會。第7局下，海盜戴萊（Jason Delay）跑出三壘打，馬吉接著被換上來代打，奮戰6球之後，他敲出了中間方向穿越投手的彈跳球，大聯盟生涯首安！同時進帳生涯首個打點。

馬吉被留在場上擔任三壘手，第9局國民隊放棄比賽，叫外野手湯瑪斯（Lane Thomas）上去投球，馬吉逮中一顆78英里的四縫線（時速125.5公里），左外野的二壘打，生涯首支長打也出爐！隊友安杜哈（Miguel Andujar）後面敲了全壘打，馬吉又進帳生涯首次得分，成為一場大豐收。

前兩戰沒表現之後，馬吉已被海盜降回小聯盟2A，碰巧對戰國民是雙重賽，被允許多帶球員上陣，馬吉成為海盜名單的第27人。海盜雙重賽首戰6比3獲勝，馬吉在第2場上陣，助隊以16比1大勝。海盜開季20勝8負稱霸國聯中區。