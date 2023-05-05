國民黨高雄市左楠區立委有5人表態參選，但提名機制爆出爭議，今早黨中央委員孫健萍喊不公退選，前立委張顯耀未在今天傍晚期限內繳交同意書，喪失納入民調資格，形同出局。該區戰情丕變，只剩高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍3女將廝殺，最終人選將於5月底出爐。

上周國民黨高市黨部邀集有意爭取提名的參選人或代表召開協調會，但最終沒有共識，後續提名權已回歸黨中央。市黨部日前將「候選人提名作業同意書」及「參選同志公約」送交相關人手上，必須在今天傍晚5時前簽署繳回才能納入民調作業，但截止時間為止，僅有李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍完成作業。

今早孫健萍率先發表退選聲明指出，黨中央將左楠區從原應舉辦「黨內初選」的「第二階段選區」變更為選情艱困、特殊「不辦黨內初選」的「第三階段選區」，且不確定民調日期的內參機制，對此無法接受只好退選。

據了解，張顯耀今也意外未現身繳交同意書，形同棄選。張顯耀告訴本報指出，2024這一戰絕對不會缺席；至於不填表、不交同意書，是因為遊戲規則不清楚，到底左楠選區是屬於第二階段提名還是第三階段提名？市黨部不能只會推給黨中央，必須講清楚提名制度。

立委擬參選人、高市議員陳玫娟今晚在臉書感嘆，沒有公平可信賴的機制，呼籲黨中央踹共。她認為，應該透過黨內同志良性競爭過程，來最大化的爭取民眾支持，但黨卻執意不辦初選，「沒有公平可信賴的機制，就沒有團結向前的可能」。

對此，國民黨高市黨部主委羅世雄指出，上周協調會出席的參選同志及參選同志代表並無共識，故人選產生方式回歸黨中央決定。經黨中央決議該選區立委人選，將採全民調方式進行，有意參選同志必須在今天傍晚5時前簽署同意書及繳交民調作業費始可納入民調名單當中，未來黨中央將依照民調結果作為參考依據。針對張顯耀沒有在期限內繳回同意書，已經無法被納入民調作業，喪失「可能被徵召」的資格。