費城人球星哈波（Bryce Harper）6日回歸主場對戰紅襪，這是他自去年世界大賽G5以來首次在主場上陣，他因為TJ韌帶手術缺陣，本月初才在客場對道奇的比賽亮相。大聯盟官方罕見同意停下計時器，讓哈波在首個打席享受主場球迷的歡呼，哈波表示：「他告訴我要好好享受，未來10年都不會有相同的機會了。」

新球季加入的投球計時器，嚴格限制打者在剩餘8秒之前就定位，哈波首打席壘上無人，計時器總共為20秒。哈波畢竟是大聯盟重要的球星，兩屆國聯MVP（2015國民，2021費城人），官方罕見同意讓他獲得超過30秒的歡呼，球迷鼓掌高喊「MVP」。

Bryce Harper got a nice ovation from the fans at Citizens Bank Park in his first home game or 2023.



[Via @byalexcoffey]pic.twitter.com/rrdMAw77Dr — Phillies Nation (@PhilliesNation) May 5, 2023

另一位前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）就沒那麼幸運了，他效力芝加哥小熊，重回老東家洛杉磯道奇主場的時候獲得球迷歡呼。貝林傑享受了一下就遭主審判定超時違規，被罰了1顆好球。此外哈波上壘時要求寬限一點時間來讓他穿戴手肘護具，遭到大聯盟拒絕。

哈波首打席遭到紅襪投手賽爾（Chris Sale）三振出局，第4局他成功擊出內野安打，後面卡斯提阿諾（Nick Castellanos）二壘打將他送回。不過紅襪打擊比較順暢，終場5比3戰勝費城人。哈波與紅襪吉田正尚都是4打數1安打，吉田連續15場安打，幫助紅襪取得7連勝。