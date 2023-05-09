大聯盟賽事可能要登陸韓國了，韓聯社引述美媒《聖地牙哥聯合論壇報》報導，當地的球隊教士隊將與洛杉磯道奇進行海外例行賽，地點選在韓國首爾的高尺天空巨蛋，預計時間在2024年例行賽開幕首周。大聯盟在美國境外打過數場例行賽，地點包括澳洲、英國倫敦、墨西哥、波多黎各，日本東京，這將是他們首度踏入韓國。

目前大聯盟有5位韓國球員：教士隊內野手金河成，海盜隊二壘手裴智桓、一壘手崔志萬，藍鳥投手柳賢振，紅襪內野手瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）。瑞夫史耐德是韓裔美國人，他在韓國首爾出生，未滿1歲就被美國家庭收養。

柳賢振先前是大聯盟最厲害的亞洲投手，2019年在道奇繳出14勝5敗、2.32自責分率（國聯最佳），在國聯賽揚獎票選第2，甚至獲得MVP選票。不過當年「地瓜」狄葛朗（Jacob deGrom）正在全盛期，擊敗柳賢振而達成國聯賽揚獎2連霸。

藍鳥給予柳賢振4年8000萬美元合約，他去年6月接受TJ韌帶手術，本季很可能回不來，他將於球季結束後成為自由球員。崔志萬目前也在海盜隊傷兵名單。

依照大聯盟2024年的計畫，春訓會進行波多黎各與多明尼加的海外熱身賽，開幕首周會有亞洲海外賽（預定韓國），5月有墨西哥海外賽，6月是英國倫敦海外賽。