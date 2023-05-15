天使隊14日宣布指定轉讓（DFA）中繼投手泰普拉（Ryan Tepera），他本季登板10場，自責分率7.27是生涯最糟。現年35歲的泰普拉2015年登上大聯盟，效力過藍鳥、小熊、白襪，本季年薪700萬美元（兩年1400萬美元合約），是全隊第2高薪的中繼投手。

前一場對戰守護者，前7局打完天使領先兩分，又在8局上添加兩分保險分，但是牛棚崩盤，遭到守護者8局下海灌6分而輸球。泰普拉在第8局登板挨了兩轟，包含1發逆轉比分的全壘打。天使賽後不久決定將泰普拉DFA，這場敗仗成為他在天使的最後一場比賽。

天使隊從3A叫上中繼投手威斯（Zack Weiss），他去年登板12場，自責分率3.38。其他球隊可以用最低薪資簽下泰普拉，天使隊仍必須完整支付他今年700萬美元薪資。

Josh Naylor has had a go-ahead home run in the 8th inning in THREE STRAIGHT GAMES.#ForTheLand pic.twitter.com/Mfrb0ryYqR — Cleveland Guardians (@CleGuardians) May 14, 2023

15日對戰守護者系列賽最終戰，天使先發投手山多沃（Patrick Sandoval）奮勇撐到第8局，弄成兩出局兩人在壘。中繼投手艾斯特維茲（Carlos Estevez）登板立即被奈勒（Josh Naylor）重擊了致命的3分炮。9局上大谷翔平安打進帳1分打點，還盜上二壘，天使雖然追回兩分，守護者仍以4比3險勝。

奈勒連續3場都在第8局開轟（守護者2勝1負），簡直成了「第8局先生」。大谷翔平4打數1安打1打點，卓奧特（Mike Trout）前一場挨了觸身球，因為左手肘痠痛被安排輪休。