英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今（21）日在G7廣島峰會結束後的記者會上表示，中國大陸對內愈來愈專制，對外愈來愈強硬，對全球安全及繁榮構成「最大挑戰」。
綜合英國天空新聞網（Sky News）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，日本主辦的廣島G7峰會三日議程於今日畫下句點，英國首相蘇納克會後召開記者會表示，「中國對我們這個時代的全球安全及繁榮構成最大挑戰，他們對內愈來愈專制，對外愈來愈強硬」，發言一出，引發關注。
他強調這是關於「去風險」（de-risking），而不是與中國「脫鉤」（de-coupling），當被問到這段話的意涵時，蘇納克重申，英國政府非常清楚中國構成的風險。
他強調將與其他國家合作，確保降低自身風險及中國大陸對供應鏈造成的脆弱問題，英國也將採取必要措施免於惡意投資。
此次廣島G7峰會聚焦烏克蘭局勢及中國大陸，20日G7領袖共同敦促北京對俄羅斯施壓，結束對烏克蘭的戰爭。
G7昨（20）日晚間提前發布領袖公報，聲明指出沒有意圖傷害北京，希望與北京構建具有建設性的穩定關係，指出需要在國際問題上與中國合作。
文章來源：Rishi Sunak tells G7 that China is the 'biggest challenge of our age' to global security - as he hails attendance of President Zelensky to summit as 'moment of historical significance'
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