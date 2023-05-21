天使隊21日主場迎戰雙城，大谷翔平擊出本季第11轟，但只是陽春炮，天使先發左投山多沃（Patrick Sandoval）首局就被打3分，打線追了9個半局都追不回來，雙城最後6比2獲勝。

山多沃開場被敲安打與四壞保送，雙城連續安打得分，後面卡斯楚（Willi Castro）短棒偷襲點到三壘方向，山多沃撿球傳一壘成功，但同時也被三壘跑者衝回第3分。雙城認為卡斯楚安全上壘，提出挑戰失敗，否則天使還可能繼續丟分。

第4局下，天使祖瑞（Brandon Drury）擊出右外野深遠飛球，疑似撞到圍牆上的廣告螢幕才落地，不過重播檢視之後仍被判為二壘打，因為那球實際上只碰到圍牆。天使該半局追回1分。

雙城賈羅（Joey Gallo）第6局擊出非常淺的陽春炮，349呎正好掉在標竿旁邊（標記為350呎），真的是連1呎都沒有浪費的全壘打。6局下，大谷翔平打到兩好三壞，仗著壘上沒人，投手瓦蘭德（Louie Varland）選擇「直球對決」，果然大谷球棒擊中的時候，投手就已知道是全壘打了，這球飛了414呎，落在大谷自己「大鬍子造型」的看板下方。

天使此戰也有8支安打，但苦於無法串連。7局下內托（Zach Neto）一上來就是二壘打，後面沃德（Taylor Ward）敲成內滾，卓奧特（Mike Trout）、大谷接連吞K，無功而返。卓奧特3打數1安打，大谷4打數1支全壘打，天使24勝23負。